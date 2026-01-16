Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал возможного следующего тренера «Барселоны»

Андрей Аршавин назвал возможного следующего тренера «Барселоны»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном преемнике наставника «Барселоны».

Италия — Серия А . 16-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 3
Милан
Милан
1:0 Кемпф – 10'     1:1 Нкунку – 45+1'     1:2 Рабьо – 55'     1:3 Рабьо – 88'    

«По игре «Комо» выглядел достойно. Ничью они точно заслужили. «Комо» в этом сезоне чуть хуже выступает, чем в прошлом. У них стало больше проблем в обороне. Мне эта команда импонирует, так как ее Сеск тренирует. Думаю, что Фабрегас — это следующий тренер «Барселоны», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
«Милан» одержал волевую победу в матче с «Комо» и приблизился к «Интеру» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android