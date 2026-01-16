Андрей Аршавин назвал возможного следующего тренера «Барселоны»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном преемнике наставника «Барселоны».

«По игре «Комо» выглядел достойно. Ничью они точно заслужили. «Комо» в этом сезоне чуть хуже выступает, чем в прошлом. У них стало больше проблем в обороне. Мне эта команда импонирует, так как ее Сеск тренирует. Думаю, что Фабрегас — это следующий тренер «Барселоны», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.