Андрей Аршавин назвал возможного следующего тренера «Барселоны»
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном преемнике наставника «Барселоны».
Италия — Серия А . 16-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 3
Милан
Милан
1:0 Кемпф – 10' 1:1 Нкунку – 45+1' 1:2 Рабьо – 55' 1:3 Рабьо – 88'
«По игре «Комо» выглядел достойно. Ничью они точно заслужили. «Комо» в этом сезоне чуть хуже выступает, чем в прошлом. У них стало больше проблем в обороне. Мне эта команда импонирует, так как ее Сеск тренирует. Думаю, что Фабрегас — это следующий тренер «Барселоны», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его руководством новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.
Как игрок Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
