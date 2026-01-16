Скидки
Мор: у «Барселоны» были проблемы с «Расингом», много эмоций отдали в Суперкубке с «Реалом»

Мор: у «Барселоны» были проблемы с «Расингом», много эмоций отдали в Суперкубке с «Реалом»
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал непростую победу «Барселоны» над выступающим в Сегунде «Расингом» (2:0) в выездном матче 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:15 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 66'     0:2 Ямаль – 90+5'    

«Много сил и эмоций было отдано в Суперкубке против «Реала». Такая же проблема была и у Мадрида. При этом у «Барселоны» на один день отдыха было больше. «Расинг» против них играл смело. Пока не вышли на поле Педри и Рафинья, у «Барселоны» были проблемы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу «Барселоне» в выездном кубковом матче с одним из лидеров Сегунды «Расингом» из Сантандера принесли голы Феррана Торреса на 66-й минуте и Ламина Ямаля на 90+5-й минуте. По ходу игры два гола «Расинга» были отменены из-за положения «вне игры».

11 января 2026 года «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, переиграв в финале мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

«Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке Испании, арбитр отменил два гола хозяев
Андрей Аршавин: в последние 20 минут матча «Барселоны» болел за «Расинг»
Комментарии
Новости. Футбол
