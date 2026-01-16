Мор: у «Барселоны» были проблемы с «Расингом», много эмоций отдали в Суперкубке с «Реалом»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал непростую победу «Барселоны» над выступающим в Сегунде «Расингом» (2:0) в выездном матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Много сил и эмоций было отдано в Суперкубке против «Реала». Такая же проблема была и у Мадрида. При этом у «Барселоны» на один день отдыха было больше. «Расинг» против них играл смело. Пока не вышли на поле Педри и Рафинья, у «Барселоны» были проблемы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу «Барселоне» в выездном кубковом матче с одним из лидеров Сегунды «Расингом» из Сантандера принесли голы Феррана Торреса на 66-й минуте и Ламина Ямаля на 90+5-й минуте. По ходу игры два гола «Расинга» были отменены из-за положения «вне игры».

11 января 2026 года «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, переиграв в финале мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»