Главный тренер «Барселоны» Флик высказался о победе над «Расингом» в кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Расингом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Матч был тяжёлый. Атмосфера отличная, соперник сыграл очень хорошо. В итоге 2:0 — это то, что имеет значение. Команды низших дивизионов в Кубке смелые, им терять нечего, есть только что выигрывать, и это заметно. Это фантастично смотреть», — приводит слова Флика AS.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала победу над клубом «Гвадалахара» (2:0). «Расинг» на данной стадии турнира переиграл «Вильярреал» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.