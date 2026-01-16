Скидки
«Нам повезло сравнять счёт с пенальти». Тренер «Милана» Аллегри — о матче с «Комо»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Комо» (3:1) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 16-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Окончен
1 : 3
1:0 Кемпф – 10'     1:1 Нкунку – 45+1'     1:2 Рабьо – 55'     1:3 Рабьо – 88'    

«Мы начали играть с четырьмя полузащитниками при контроле мяча, пытаясь создавать больше линий для передач с Фофана, но потеряли единство после того, как пропустили, и довольно часто рисковали из-за их передач на ход и контратак, так что Майнан нас спас. Когда мы сравняли счёт против сильного «Комо», который хорошо играет и может быть опасен, я перешёл на трёх нападающих, но после того как мы вышли вперёд, вернулся к исходной схеме.

У нас были и другие моменты, как и у «Комо». Это очень упорная команда, которая хотела результата любой ценой. Мы хорошо сыграли, и нам повезло сравнять счёт с пенальти, но после перерыва игра полностью изменилась», — приводит слова Аллегри DAZN Italia.

После 16 матчей Серии А «Милан» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

