Монако — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался о физической форме полузащитника «Локомотива» Лукаса Веры

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал физическую форму полузащитника «Локомотива» Лукаса Веры.

«Вера — квалифицированный игрок. Я бы на месте Галактионова сказал ему, что ты будешь играть с первой по 90‑ю минуту. Ему нужно только играть — иначе нельзя вес скинуть. Он выглядит как и мы, когда на «ветеранчиков» выходим играть. Ему нужно просто сейчас много бегать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» опубликовал кадры со сборов в Абу‑Даби, на которых заметно, что у футболиста проблемы с лишним весом.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

