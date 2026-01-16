Полузащитник «Целе» Никита Иосифов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»

Полузащитник словенского «Целе» Никита Иосифов высказался по поводу информации об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.