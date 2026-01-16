Скидки
Полузащитник «Целе» Никита Иосифов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»
Комментарии

Полузащитник словенского «Целе» Никита Иосифов высказался по поводу информации об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

