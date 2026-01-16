Переговоры «Зенита» об уходе Кассьерры, «Барселона» — в 1/4 финала Кубка. Главное к утру

«Зенит» ведёт с бразильским «Атлетико Минейро» переговоры о возможной продаже нападающего Матео Кассьерры, «Барселона» обыграла «Расинг» и пробилась в четвертьфинал Кубка Испании, 40-летний Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».