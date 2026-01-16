Переговоры «Зенита» об уходе Кассьерры, «Барселона» — в 1/4 финала Кубка. Главное к утру
«Зенит» ведёт с бразильским «Атлетико Минейро» переговоры о возможной продаже нападающего Матео Кассьерры, «Барселона» обыграла «Расинг» и пробилась в четвертьфинал Кубка Испании, 40-летний Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Атлетико Минейро» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Кассьерры.
- «Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке Испании, арбитр отменил два гола хозяев.
- Пас Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Сан-Хосе», у Орлова ассист.
- Овечкин вплотную приблизился к Доуну и Бьюсику по количеству игр в истории НХЛ.
- Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Дмитрий Акимов ушёл из жизни.
- «Милан» одержал волевую победу в матче с «Комо» и приблизился к «Интеру» в Серии А.
- «Реал» может заменить Винисиуса нападающим из «Арсенала» — Defensa Central.
- «Аталанта» объявила о покупке Распадори у «Атлетико» Мадрид.
- «Реал» планирует подписать Эрлинга Холанда в 2026 году.
- Три очка Чинахова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Мичкова гол.
- Иван Демидов забил в матче с «Баффало» и набрал 40 очков первым среди новичков сезона НХЛ.
- Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо».
- 20 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть в гостях «Хьюстон» в НБА.
- Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли чемпионат Европы — 2026 в Шеффилде.
Материалы по теме
Комментарии