16 января главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок Испании, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, фигурное катание

Переговоры «Зенита» об уходе Кассьерры, «Барселона» — в 1/4 финала Кубка. Главное к утру
Комментарии

«Зенит» ведёт с бразильским «Атлетико Минейро» переговоры о возможной продаже нападающего Матео Кассьерры, «Барселона» обыграла «Расинг» и пробилась в четвертьфинал Кубка Испании, 40-летний Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетико Минейро» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Кассьерры.
  2. «Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке Испании, арбитр отменил два гола хозяев.
  3. Пас Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Сан-Хосе», у Орлова ассист.
  4. Овечкин вплотную приблизился к Доуну и Бьюсику по количеству игр в истории НХЛ.
  5. Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Дмитрий Акимов ушёл из жизни.
  6. «Милан» одержал волевую победу в матче с «Комо» и приблизился к «Интеру» в Серии А.
  7. «Реал» может заменить Винисиуса нападающим из «Арсенала» — Defensa Central.
  8. «Аталанта» объявила о покупке Распадори у «Атлетико» Мадрид.
  9. «Реал» планирует подписать Эрлинга Холанда в 2026 году.
  10. Три очка Чинахова и Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Мичкова гол.
  11. Иван Демидов забил в матче с «Баффало» и набрал 40 очков первым среди новичков сезона НХЛ.
  12. Хет-трик Лишки помог «Северстали» дома победить минское «Динамо».
  13. 20 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть в гостях «Хьюстон» в НБА.
  14. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли чемпионат Европы — 2026 в Шеффилде.
