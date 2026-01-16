Аршавин: «Барселона» должна брать Кубок Испании, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации в Кубке Испании после вылета от «Альбасете» на стадии 1/8 финала мадридского «Реала» и выхода в четвертьфинал «Барселоны».

«Если «Альбасете» попадёт на «Валенсию», то может её обыграть. Много будет зависеть от жеребьёвки. «Барселона» должна брать Кубок, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом». Слишком много в прошлом году было «эль класико» — так теряется их вкус», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ночь с 14 на 15 января мск «Реал» проиграл выступающему в Сегунде «Альбасете» со счётом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте.

В ночь с 15 на 16 января мск победу «Барселоне» в выездном кубковом матче с одним из лидеров Сегунды «Расингом» из Сантандера принесли голы Феррана Торреса на 66-й минуте и Ламина Ямаля на 90+5-й минуте. По ходу игры два гола «Расинга» были отменены из-за положения «вне игры».

