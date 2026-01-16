Скидки
Монако — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин: «Барселона» должна брать Кубок Испании, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом»

Аршавин: «Барселона» должна брать Кубок Испании, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом»
Комментарии

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации в Кубке Испании после вылета от «Альбасете» на стадии 1/8 финала мадридского «Реала» и выхода в четвертьфинал «Барселоны».

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:15 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 66'     0:2 Ямаль – 90+5'    

«Если «Альбасете» попадёт на «Валенсию», то может её обыграть. Много будет зависеть от жеребьёвки. «Барселона» должна брать Кубок, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом». Слишком много в прошлом году было «эль класико» — так теряется их вкус», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ночь с 14 на 15 января мск «Реал» проиграл выступающему в Сегунде «Альбасете» со счётом 2:3, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте.

В ночь с 15 на 16 января мск победу «Барселоне» в выездном кубковом матче с одним из лидеров Сегунды «Расингом» из Сантандера принесли голы Феррана Торреса на 66-й минуте и Ламина Ямаля на 90+5-й минуте. По ходу игры два гола «Расинга» были отменены из-за положения «вне игры».

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Комментарии
