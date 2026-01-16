Бывший игрок «Вильярреала» Иосифов: Испания подходит Батракову, но нужно быть готовым

Бывший полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов высказался о возможных перспективах игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова в испанском футболе.

«Мы с Батраковым знакомы, знаю, какой он парень — воспитанный, хороший, с правильной головой, работоспособный. Ему я бы пожелал только удачи, чтобы всё получилось. А самое главное — без травм. С его интеллектом, физическими возможностями, наверное, Испания подходит Батракову. Но к переезду нужно быть готовым — не будет такого, что Лёша перейдёт и сразу заиграет, и начнёт забивать, как в РПЛ. Если вдруг такое произойдёт, я буду только счастлив, но Испания — это совсем другой уровень футбола. Нужно подходить к этому постепенно», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал».