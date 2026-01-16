Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Вильярреала» Иосифов: Испания подходит Батракову, но нужно быть готовым

Бывший игрок «Вильярреала» Иосифов: Испания подходит Батракову, но нужно быть готовым
Комментарии

Бывший полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов высказался о возможных перспективах игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова в испанском футболе.

«Мы с Батраковым знакомы, знаю, какой он парень — воспитанный, хороший, с правильной головой, работоспособный. Ему я бы пожелал только удачи, чтобы всё получилось. А самое главное — без травм. С его интеллектом, физическими возможностями, наверное, Испания подходит Батракову. Но к переезду нужно быть готовым — не будет такого, что Лёша перейдёт и сразу заиграет, и начнёт забивать, как в РПЛ. Если вдруг такое произойдёт, я буду только счастлив, но Испания — это совсем другой уровень футбола. Нужно подходить к этому постепенно», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал».

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник «Целе» Никита Иосифов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android