«Пари НН» объявил о трансфере нападающего из «Краснодара»

Пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале объявила о переходе в команду 18-летнего крайнего нападающего Ярослава Соснихина. Ранее молодой вингер выступал за вторую команду «Краснодара». Всего за свою карьеру Ярослав провёл 79 матчей на клубном уровне, забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продолжает возвращать молодые таланты на родную землю. Наш клуб заключил контракт с 18-летним нападающим Ярославом Соснихиным. Соснихин – двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, становился лучшим бомбардиром турнира. Также он вице-чемпион ЮФЛ и дважды бронзовый призер Молодёжной футбольной лиги.

Ярослав вызывался в юношеские сборные России U17 и U16, за которые провёл три матча. «Пари НН» приветствует нападающего и желает успешного выступления за наш клуб, как можно больше ярких матчей и побед вместе с нашей командой!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».