Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о трансфере нападающего из «Краснодара»

«Пари НН» объявил о трансфере нападающего из «Краснодара»
Комментарии

Пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале объявила о переходе в команду 18-летнего крайнего нападающего Ярослава Соснихина. Ранее молодой вингер выступал за вторую команду «Краснодара». Всего за свою карьеру Ярослав провёл 79 матчей на клубном уровне, забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продолжает возвращать молодые таланты на родную землю. Наш клуб заключил контракт с 18-летним нападающим Ярославом Соснихиным. Соснихин – двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, становился лучшим бомбардиром турнира. Также он вице-чемпион ЮФЛ и дважды бронзовый призер Молодёжной футбольной лиги.

Ярослав вызывался в юношеские сборные России U17 и U16, за которые провёл три матча. «Пари НН» приветствует нападающего и желает успешного выступления за наш клуб, как можно больше ярких матчей и побед вместе с нашей командой!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

Материалы по теме
Официально
«Пари НН» объявил о сотрудничестве с белорусским «Гомелем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android