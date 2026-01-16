Игрок «Целе» Иосифов: думал, что Альберт Риера уйдёт в «Спартак»

Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов прокомментировал появлявшуюся ранее информацию об интересе московского «Спартака» к испанскому главному тренеру словенского клуба Альберту Риере.

«Альберт Риера — топ-специалист, который однозначно будет работать в больших клубах. Я ему этого желаю. Своими требованиями, менталитетом и страстью Риера сплотил команду, и в том числе за счёт этого мы выигрываем матчи. Не только игровые моменты, но и психологические. Мы с ним говорим на испанском. У нас с ним хорошо получается общаться, ведь он знает русский, а я могу говорить с ним на испанском. Но когда я только пришёл в «Целе», Риера сказал подтянуть английский — он говорит это каждому футболисту. Подтянул, и на каждой теории спокойно понимаю все его требования.

Слухи об интересе «Спартака» к Риере не вызывали никакого удивления. Я даже думал, что он уйдёт из «Целе», но Альберт переподписал контракт. Для нас это только в плюс», — сказал Иосифов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

5 января 2026 года было официально объявлено о назначении нового главного тренера «Спартака» — им стал испанец Хуан Карлос Карседо, ранее работавший в кипрском «Пафосе».

