Расписание матчей 18-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 16 января, матчем «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт стартует 18-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 18-го тура Бундеслиги (время московское)
Пятница, 16 января:
22:30. «Вердер» – «Айнтрахт».
Суббота, 17 января:
17:30. «Вольфсбург» – «Хайденхайм»;
17:30. «Хоффенхайм» – «Байер»;
17:30. «Кёльн» – «Майнц»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули»;
17:30. «Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;
20:30. «РБ Лейпциг» – «Бавария».
Воскресенье, 18 января:
17:30. «Штутгарт» – «Унион»;
19:30. «Аугсбург» – «Фрайбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 47 очков за 17 матчей.