Расписание матчей 18-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
22:30 Мск
Футбол

Расписание матчей 18-го тура чемпионата Германии по футболу сезона—2025/2026

Комментарии

Сегодня, 16 января, матчем «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт стартует 18-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 18-го тура Бундеслиги (время московское)

Пятница, 16 января:

22:30. «Вердер» – «Айнтрахт».

Суббота, 17 января:

17:30. «Вольфсбург» – «Хайденхайм»;
17:30. «Хоффенхайм» – «Байер»;
17:30. «Кёльн» – «Майнц»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули»;
17:30. «Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах;
20:30. «РБ Лейпциг» – «Бавария».

Воскресенье, 18 января:

17:30. «Штутгарт» – «Унион»;
19:30. «Аугсбург» – «Фрайбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 47 очков за 17 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
