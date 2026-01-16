Орлов подтвердил, что «Зенит» борется за подписание Джона Джона

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов подтвердил новости, что «Зенит» борется за подписание полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона.

«Правда ли, что Джон Джон переходит в «Зенит»? Ну, борются за него. Это же как раз вот та квота, которую получил «Зенит» за переход Жерсона», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Джон играет за «Ред Булл Брагантино» с июля 2024 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.