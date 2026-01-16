Скидки
Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов: на деньги с продажи Жерсона «Зенит» должен купить трёх новых игроков

Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» должен подписать трёх новых футболистов на деньги, вырученные с продажи бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро». По данным разных источников, сине-бело-голубые продали Жерсона за € 27-30 млн.

«Думаю, «Зенит» должен сейчас трёх игроков подписать. На такие деньги [с продажи Жерсона] можно троих приобрести. Тут угадать нужно сейчас», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

10 января «Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

