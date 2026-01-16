Расписание матчей 21-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 16 января, стартует 21-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Серии А (время — московское)
Пятница, 16 января:
22:45. «Пиза» – «Аталанта».
Суббота, 17 января:
17:00. «Удинезе» – «Интер»;
20:00. «Наполи» – «Сассуоло»;
22:45. «Кальяри» – «Ювентус».
Воскресенье, 18 января:
14:30. «Парма» – «Дженоа»;
17:00. «Болонья» – «Фиорентина»;
20:00. «Торино» – «Рома»;
22:45. «Милан» – «Лечче».
Понедельник, 19 января:
20:30. «Кремонезе» – «Верона»;
22:45. «Лацио» – «Комо».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 46 очков за 20 матчей.