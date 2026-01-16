Расписание матчей 18-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Скидки
Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона—2025/2026

Комментарии

Сегодня, 16 января, матчем «Монако» — «Лорьян» стартует 18-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 18-го тура Лиги 1 (время — московское)

Пятница, 16 января:

21:00. «Монако» — «Лорьян»;
23:00. «ПСЖ» – «Лилль».

Суббота, 17 января:

19:00. «Ланс» – «Осер»;
21:00. «Тулуза» – «Ницца»;
23:05. «Анже» – «Марсель».

Воскресенье, 18 января:

17:00. «Страсбург» – «Метц»;
19:15. «Нант» – «Париж»;
19:15. «Ренн» – «Гавр»;
22:45. «Лион» – «Брест».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 40 очков за 17 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
