Расписание матчей 18-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 16 января, матчем «Монако» — «Лорьян» стартует 18-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 18-го тура Лиги 1 (время — московское)
Пятница, 16 января:
21:00. «Монако» — «Лорьян»;
23:00. «ПСЖ» – «Лилль».
Суббота, 17 января:
19:00. «Ланс» – «Осер»;
21:00. «Тулуза» – «Ницца»;
23:05. «Анже» – «Марсель».
Воскресенье, 18 января:
17:00. «Страсбург» – «Метц»;
19:15. «Нант» – «Париж»;
19:15. «Ренн» – «Гавр»;
22:45. «Лион» – «Брест».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 40 очков за 17 матчей.