Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
22:30 Мск
Футбол Новости

«Будем держать в курсе». «Локомотив» показал, сколько весит Лукас Вера

«Будем держать в курсе». «Локомотив» показал, сколько весит Лукас Вера
Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на информацию об избыточном весе полузащитника команды Лукаса Веры. Ранее в интернете появились фотографии, на которых заметно, что у Веры есть лишний вес. Судя по опубликованной «Локомотивом» фотографии, вес Веры составляет 68,3 килограмма.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года. Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Краснодара», который лидирует в турнире, на три очка.

Комментарии
