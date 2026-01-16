Скидки
Вердер Бремен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Пестряков назвал лучшего молодого футболиста России

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков назвал лучшего молодого футболиста России на данный момент. Он выделил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее CIES признал Батракова лучшим атакующим полузащитником вне топ-5 лиг.

«Заслуженно ли Батраков признан CIES лучшим атакующим полузащитником вне топ-5 лиг? Честно сказать, я никого не знаю из этого списка, кроме него, но он лучший молодой игрок России, на мой взгляд», – приводит слова Дмитрия Пестрякова интернет-портал Metaratings.

В текущем сезоне на счету Батракова 17 матчей в Мир РПЛ, в которых он забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

