«Ростов» выразил соболезнования семье ушедшего из жизни экс-футболиста Дмитрия Акимова

Пресс-служба «Ростова» выразила соболезнования семье ушедшего из жизни экс-футболиста жёлто-синих и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Акимова, сделав соответствующую запись в телеграм-канале.

«Ушёл из жизни Дмитрий Акимов. Экс-игрок «Ростова» провёл 55 матчей за нашу команду с 2008 по 2010 гг. За это время нападающий забил 17 мячей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

Акимов был воспитанником спортивной школы «Смена» (Санкт-Петербург). Форвард выступал за «Зенит» с 2000 по 2001 год, проведя за основную команду сине-бело-голубых четыре матча. Затем футболист играл за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». В 2013 году игрок перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург, где он завершил профессиональную карьеру.