Дзюба: Головину надо было уходить из «Монако» в «Ньюкасл», когда был шанс

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба считает, что российскому полузащитнику Александру Головину давно стоило покинуть «Монако». По мнению опытного форварда, Головину лучше было перейти в английский «Ньюкасл Юнайтед», когда «сороки» проявляли к нему интерес.

«Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в «Ньюкасл» в моём понимании, когда был шанс», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ также сообщали, что Головиным интересовалась дортмундская «Боруссия». Но до трансфера дело так и не дошло.

