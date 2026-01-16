«Ростов» опубликовал полное расписание контрольных матчей на зимних сборах

Пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале клуба опубликовала полное расписание контрольных матчей команды Джонатана Альбы на зимних сборах.
17 января. «Ростов» — «Чэнду Жунчэн»
24 января. «Ростов» — «Локомотив»
1 февраля. «Ростов» — «Родина»
4 февраля. «Ростов» — «Ноа Армения»
7 февраля. «Ростов» — «Циндао»
11 февраля. «Ростов» — «Чжэцзян»
18 февраля. «Ростов» — ЦСКА
Кроме того, 21 февраля ростовчане проведут ещё один товарищеский матч. Соперник по этой встрече будет объявлен позднее. Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 11-м месте в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 21 набранное очко.