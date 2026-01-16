Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера в женскую команду

ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера в женскую команду
Комментарии

ЖФК ЦСКА официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Сергей Лаврентьев.

Ранее Лаврентьев работал в структуре московского «Динамо». Под его руководством молодёжная команда бело-голубых завоевала серебряные медали Молодёжной лиги — 2022, а основной состав ЖФК «Динамо» дважды занял пятую строчку в женской Суперлиге.

Ранее ЖФК ЦСКА сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом команды во главе с Максимом Зиновьевым.

ЦСКА завершил сезон-2025 Суперлиги на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал московский «Спартак». Под руководством Максима Зиновьева красно-синие дважды стали чемпионками России (2019, 2020) и четыре раза выиграли Кубок страны (2017, 2022, 2023, 2025).

Материалы по теме
39-летняя Эльвира Тодуа объявила об уходе из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android