ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера в женскую команду

ЖФК ЦСКА официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Сергей Лаврентьев.

Ранее Лаврентьев работал в структуре московского «Динамо». Под его руководством молодёжная команда бело-голубых завоевала серебряные медали Молодёжной лиги — 2022, а основной состав ЖФК «Динамо» дважды занял пятую строчку в женской Суперлиге.

Ранее ЖФК ЦСКА сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом команды во главе с Максимом Зиновьевым.

ЦСКА завершил сезон-2025 Суперлиги на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал московский «Спартак». Под руководством Максима Зиновьева красно-синие дважды стали чемпионками России (2019, 2020) и четыре раза выиграли Кубок страны (2017, 2022, 2023, 2025).