Гурцкая объяснил, почему Альберт Риера отказался возглавить «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера ответил отказом на предложение возглавить московский «Спартак». Ранее красно-белые утвердили в должности главного тренера Хуана Карседо.

— Мы Риеру в основном всё равно знаем как большого футболиста.

— Ну и как человека, который знает русский язык.

— Да. Потому что у него русская семья.

— Потому что у него русская супруга. И то он отказался идти сюда (в «Спартак». — Прим. «Чемпионата»).

— Ну насколько я понимаю, с «Целе» тоже было непросто договориться.

— Ну даже если можно было бы договориться с «Целе», позиция Риеры была… А я говорил, что знаю об этом, потому что там играет этот, как его… Лисакович! Они в хороших отношениях, и он (Риера. — Прим. «Чемпионата») мечтал ещё поиграть в еврокубках. Он понимал, что Россия без них, и пытался ещё устроиться куда-то там выше, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».