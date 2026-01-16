Игрок «Балтики» Саусь: Талалаев смог бы дать результат в «Спартаке», он готов к топ-клубу

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь оценил потенциал главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева. Футболист считает, что специалист уже готов к работе в топ-клубе уровня «Спартака».

«Думаю, Андрей Викторович готов работать в топ-клубе, в том числе в «Спартаке». У него большой опыт, он показал в разных командах — и в «Химках», и сейчас, что он тот тренер, который может давать результат. Не знаю, почему «Спартак» выбрал не его, рассматривали ли вообще его — не вникал, но, придя в топ-клуб, он бы смог дать результат», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.