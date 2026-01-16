Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо вылезти». За два дня до гибели воспитанник ЦСКА Адамс просил агента найти ему клуб

«Надо вылезти». За два дня до гибели воспитанник ЦСКА Адамс просил агента найти ему клуб
Комментарии

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов предоставил в распоряжение редакции последнюю переписку с Лайонелом Адамсом за два дня до гибели футболиста. Из неё следует, что защитник до последнего момента не оставлял надежд найти команду и возобновить карьеру.

Переписка выглядела следующим образом (Драганов отправлял текстовые сообщения, Адамс отвечал голосовыми):

Драганов. Привет. Как здоровье? Ты теперь известен во всём мире. Что произошло вообще?

Адамс. Всё хорошо. Извините, что не отвечал долго. Чуть грусть словил с этой ситуации. Сообщений было много. По здоровью всё нормально. Так страшно всё написали. Как бы и так было страшно — с травматического оружия, короче, пострелял. Но нормально всё — ноги целы. Слава богу, чисто болячки там и всё. Уже начал потихоньку тренироваться.

Можете вообще за меня поговорить с какими-то командами? Может, по Азии что-то, не знаю. Помогите, пожалуйста. А то сейчас в такой ситуации — как-то вылезать надо, блин. Команду реально надо находить.

Драганов. Слава богу, что всё хорошо. Давай посмотрим.

Адамс. Да, посмотрите, пожалуйста. Очень вам благодарен буду. По деньгам там даже неважно. И ваш хороший интерес будет. Просто вылезти надо из этого реально. У меня и так статистика не очень была, а потом ещё и это дерьмо… Мне просто жизненно важно залететь куда-нибудь в команду, просто начать играть. По здоровью как бы нормально всё. В «Алге» просто заднюю мне подбили на игре — небольшой разрывчик был. Игра на игре была, и я до конца сезона там не успел доиграть.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Со мной всё хорошо». За день до гибели воспитанник ЦСКА Адамс обращался в Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android