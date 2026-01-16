«Надо вылезти». За два дня до гибели воспитанник ЦСКА Адамс просил агента найти ему клуб

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов предоставил в распоряжение редакции последнюю переписку с Лайонелом Адамсом за два дня до гибели футболиста. Из неё следует, что защитник до последнего момента не оставлял надежд найти команду и возобновить карьеру.

Переписка выглядела следующим образом (Драганов отправлял текстовые сообщения, Адамс отвечал голосовыми):

Драганов. Привет. Как здоровье? Ты теперь известен во всём мире. Что произошло вообще?

Адамс. Всё хорошо. Извините, что не отвечал долго. Чуть грусть словил с этой ситуации. Сообщений было много. По здоровью всё нормально. Так страшно всё написали. Как бы и так было страшно — с травматического оружия, короче, пострелял. Но нормально всё — ноги целы. Слава богу, чисто болячки там и всё. Уже начал потихоньку тренироваться.

Можете вообще за меня поговорить с какими-то командами? Может, по Азии что-то, не знаю. Помогите, пожалуйста. А то сейчас в такой ситуации — как-то вылезать надо, блин. Команду реально надо находить.

Драганов. Слава богу, что всё хорошо. Давай посмотрим.

Адамс. Да, посмотрите, пожалуйста. Очень вам благодарен буду. По деньгам там даже неважно. И ваш хороший интерес будет. Просто вылезти надо из этого реально. У меня и так статистика не очень была, а потом ещё и это дерьмо… Мне просто жизненно важно залететь куда-нибудь в команду, просто начать играть. По здоровью как бы нормально всё. В «Алге» просто заднюю мне подбили на игре — небольшой разрывчик был. Игра на игре была, и я до конца сезона там не успел доиграть.