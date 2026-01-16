Скидки
«Кубань Холдинг» объявила о снятии команды со Второй лиги

«Кубань Холдинг» объявила о снятии команды со Второй лиги
Пресс-служба футбольного клуба «Кубань»Холдинг» объявила о снятии команды с Леон Второй лиги. «Кубань Холдинг» продолжит выступление в чемпионате и Кубке Краснодарского края.

«Уважаемые болельщики ФК «Кубань Холдинг»! Руководством клуба принято решение отказаться в 2026 году от участия в LEON-Первенстве по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». Реальные возможности ФК «Кубань Холдинг», его инфраструктура, объёмы финансирования, критерии лицензирования не позволяют ставить долгосрочные цели повышения команды в классе, что ставит под сомнение целесообразность сохранения команды на профессиональном уровне.

КХ продолжит выступление в чемпионате и Кубке Краснодарского края. Ждём всех болельщиков на трибунах стадионов «Урожай» и «Барсук Арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Кубань Холдинг».

