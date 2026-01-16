Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» предложил Максиму Петрову контракт на 3,5 года с зарплатой 2 млн рублей

Комментарии

«Локомотив» предложил футболисту «Балтики» Максиму Петрову контракт на 3,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что железнодорожники ведут переговоры о переходе полузащитника калининградцев.

Московский клуб предлагает зарплату 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей бонусами. Сторона Петрова изначально настаивала на зарплате в 6 млн рублей в месяц, но сейчас требования упали до 4 млн рублей в месяц. Переговоры продолжаются.

В нынешнем сезоне 24-летний Петров провёл 16 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

