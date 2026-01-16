Артём Дзюба оценил работу Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба считает, что Леонид Слуцкий хорошо себя показал на посту главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» в прошлом году. В прошедшем сезоне Слуцкий занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

«В Китае всё хорошо у него, единственное, чего не хватило, — чемпионства, всё к этому шло. Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета победителя», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Ранее в своей карьере Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и некоторые другие команды.