Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заявил о намерении сыграть на позиции вратаря в одном из матчей

Артём Дзюба заявил о намерении сыграть на позиции вратаря в одном из матчей
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании сыграть на позиции голкипера в одном из матчей.

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — приводит слова Артёма Дзюбы информационное агентство ТАСС.

В текущем сезоне на счету Артёма Дзюбы 16 матчей за «Акрон» (все — в Мир РПЛ), пять забитых мячей и четыре ассистентских действия. Опытный нападающий в 2025 году стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу, побив рекорд Александра Кержакова. Ранее Дзюба признавался, что ещё не решил, будет ли завершать карьеру по окончании текущего сезона.

