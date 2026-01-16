Скидки
Российский полузащитник Иосифов объяснил неудачный период в Испании

Российский полузащитник Иосифов объяснил неудачный период в Испании
Комментарии

Бывший полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов объяснил, почему не смог в полной мере раскрыть свой потенциал в Испании.

«Я уехал в достаточно молодом возрасте. Это был мой осознанный выбор, я ни о чём не жалею. Данное решение можно назвать моим становлением как футболиста. Получил огромный, бесценный опыт. Футбол в Европе абсолютно на другом уровне, это говорит каждый, кто уезжает. Конечно, я оказался не готов к определённым моментам. Может, где-то не повезло или сложилось не так хорошо, как могло бы. Но всё это опыт, который привёл меня к становлению», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Иосифов оказался в Испании летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива» в «Вильярреал».

