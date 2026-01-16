Экс-агент Джона Джона подтвердил новости о возможном переходе игрока в «Зенит»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы бразильского полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона, подтвердил информацию о близости футболиста к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

«Да, он близок к переходу в «Зенит», но я больше не представляю его интересы», — приводит слова Пасторелло «Евро-футбол.ру».

Джон играет за «Ред Булл Брагантино» с июля 2024 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.