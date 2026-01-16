Скидки
Главная Футбол Новости

«Рома» подписала экс-нападающего «Боруссии» и «Астон Виллы»

Комментарии

«Рома» на своём официальном сайте объявила о подписании нападающего «Астон Виллы» Дониэлла Малена на правах аренды с опцией выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются. За «волков» нидерландец будет выступать под 14-м номером.

«Добро пожаловать в Рим, Дониэлл!» — написала пресс-служба клуба.

Ранее 26-летний нападающий выступал за ПСВ, дортмундскую «Боруссию» и «Астон Виллу». Суммарно за эти клубы он провёл 294 матча и забил 104 гола во всех соревнованиях.

Также Дониэлл является игроком сборной Нидерландов. На его счету 49 матчей и 13 голов в составе национальной команды. Он был заигран за сборную на нескольких крупных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024.

