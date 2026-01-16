Президент «Рубина» представил Франка Артигу футболистам команды

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин представил нового главного тренера Франка Артигу команде перед стартом зимних сборов. Игроки познакомились с новым наставником и его помощниками.

«Надеюсь, вы все хорошо отдохнули и готовы к началу серьёзной и продуктивной работы. Хочу представить вам нового тренера Франка Артигу – квалифицированный специалист с опытом работы в России и в Российской Премьер-Лиге. Мы понимаем, какой футбол он ставит, и рассчитываем на системную и дисциплинированную работу каждого члена команды. Важно помнить, что футбол – это игра для болельщиков и всё, что мы делаем, в конечно итоге делается для болельщиков», – приводит слова Сафиуллина пресс-служба казанского клуба.