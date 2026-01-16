Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Президент «Рубина» представил Франка Артигу футболистам команды

Президент «Рубина» представил Франка Артигу футболистам команды
Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин представил нового главного тренера Франка Артигу команде перед стартом зимних сборов. Игроки познакомились с новым наставником и его помощниками.

«Надеюсь, вы все хорошо отдохнули и готовы к началу серьёзной и продуктивной работы. Хочу представить вам нового тренера Франка Артигу – квалифицированный специалист с опытом работы в России и в Российской Премьер-Лиге. Мы понимаем, какой футбол он ставит, и рассчитываем на системную и дисциплинированную работу каждого члена команды. Важно помнить, что футбол – это игра для болельщиков и всё, что мы делаем, в конечно итоге делается для болельщиков», – приводит слова Сафиуллина пресс-служба казанского клуба.

