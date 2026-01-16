Президент «Рубина» выступил с заявлением перед командой

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о важности подготовки в период предсезонных сборов. Также функционер пообещал, что руководство казанского клуба окажет максимальную поддержку команде и новому тренерскому штабу во главе с Франком Артигой.

«У нас впереди очень серьёзный и непростой период – тренировочные сборы и контрольные матчи, которые станут важной частью подготовки ко второй части сезона. Первую часть чемпионата мы провели не так удачно, как хотелось бы, наш результат мог быть лучше. Будем стараться во второй половине чемпионата компенсировать то, что было потеряно в первой части.

Руководство будет переживать и поддерживать тренерский штаб, игроков в процессе подготовки. Желаю команде и тренерам продуктивно провести сборы, качественной работы и успешного выступления во второй части сезона. Франк, добро пожаловать в рубиновую семью!» – приводит слова Сафиуллина пресс-служба «Рубина».