Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Футбол Новости

Гурцкая: если бы вдруг не возник Карседо, сезон в «Спартаке» продолжил бы Вадик Романов

Гурцкая: если бы вдруг не возник Карседо, сезон в «Спартаке» продолжил бы Вадик Романов
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Вадим Романов мог бы остаться в роли главного тренера московского «Спартака», если бы красно-белые не назначили Хуана Карседо. Романов исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Деяна Станковича.

— Твоя версия, что Кахигао просто нашёл себе удобного человека?
— Да. Он тянул время. Поэтому был Вадик Романов. Я не могу сейчас это доказать, но я это знаю точно, и для себя в этом уверен, что, если бы сейчас вдруг не возникла бы фигура Карседо, сезон бы начал Вадик Романов.

— Закончил бы?
— Начал бы сезон опять.

— И закончил бы?
— Ну, может, закончил бы даже его, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Комментарии
