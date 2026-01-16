Скидки
Семак объяснил, почему тренерский штаб «Зенита» не работает плотно с клубной академией

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о взаимодействии своего тренерского штаба с академией сине-бело-голубых. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Краснодара» команда Семака отстаёт на одно очко.

– Взаимодействие академии с тренерским штабом – исключительный случай. Потому что средняя продолжительность работы главного тренера – один год. Как может строиться взаимодействие, если академия воспитывает игроков с прицелом на пять лет и больше?

– Но вы работаете долго.
– Это исключение. Сегодня тренер работает – завтра нет. Взаимосвязь между тренером и работой академии не подразумевает чёткой структуры. Это две разные планеты. Если я вижу, что в академии есть перспективные игроки, могу посмотреть молодёжку или «Зенит-2». Нюанс в том, что «Зенит-2» играет не в ФНЛ, а во Второй лиге. Взять игрока из Второй лиги в команду, которая борется за чемпионство… Уровень – пропасть. Игрокам крайне сложно оттуда перепрыгнуть. Не думаю, что в большинстве клубов есть выстроенная коммуникация между академией и главной командой, – приводит слова Семака Sports.ru.

