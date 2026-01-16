«Очень страшно». Александр Гришин высказался о гибели Лайонела Адамса

Многолетний тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о смерти экс-игрока армейцев Лайонела Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

«Я сам услышал об этом известии, когда увидел новости. Только разочарование, тем более когда такая смерть нелепая. Единственное, я не понимал, почему он сначала подрался, а потом через две недели вот это произошло. Здесь что-то не сходится. А так, конечно, печально, надо передать соболезнования его маме.

Я с ним работал, он был неплохим парнем и хорошим защитником. Не знаю, почему он не заиграл в РПЛ, поехал в Первую лигу, потом в Казахстан, потом я его потерял — где он играл. Был мощным защитником, играл в основном составе у нас целый год. То, что я услышал? Удивился, что это произошло. Это очень страшно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.