Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая — о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»: кто за него заплатит бабки?

Гурцкая — о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»: кто за него заплатит бабки?
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, кто крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда может бесплатно покинуть московский клуб. Ранее инсайдер Саша Тавольери сообщил, что красно-белые разрешили вингеру бесплатно уйти в зимнее трансферное окно.

— Мне просто сложно поверить, что они реально готовы Бонгонду бесплатно. Ну это будет какой-то уже совсем...
— Ну а кто за него сейчас заплатит бабки? Хоть сколько-нибудь.

— Я просто не понимаю… Вот зачем нужен спортивный директор, чтобы отпускать бесплатно? Это могу и я сделать! И ты можешь.
— Поверь мне, мы бы ещё нажились на этом! — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Материалы по теме
Гурцкая объяснил, почему Альберт Риера отказался возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android