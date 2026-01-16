«Ротор» объявил о трансфере воспитанника «Локомотива» Трошечкина

Пресс-служба «Ротора» на официальном сайте клуба объявила о переходе опорного полузащитника Александра Трошечкина. Футболист заключил с волгоградским клубом контракт на полтора года.

«Александр Трошечкин стал игроком «Ротора». Воспитанник Академии «Локомотив». Выступал за «Ростов», «Факел», «Тосно», «Авангард», «Химки», «Ахмат», «Пари НН» и тульский «Арсенал». В Российской Премьер-Лиге сыграл 131 матч, забил 11 мячей, отдал 12 голевых передач. В Первой лиге у Александра 94 игры, 11 голов и восемь голевых передач.

Всего за карьеру Трошечкин сыграл 277 матчей, забил 30 мячей, 21 голевая передача. Обладатель Кубка России сезона-2017/2018, финалист Кубка России сезона-2019/2020. Добро пожаловать в «Ротор», Александр!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ротора».