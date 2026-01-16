Скидки
Никита Иосифов: в России в 24 года на тебе ставят крест, а в Европе ещё считаешься молодым

Никита Иосифов: в России в 24 года на тебе ставят крест, а в Европе ещё считаешься молодым
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Целе», высказался о своём возрасте. На данный момент футболисту 24 года.

— Это России в 24 года на тебе ставят крест, а в Европе ты считаешься ещё молодым футболистом.

— Это интересно, ведь принято считать иначе: в России игрок и в 27 по инерции может быть молодым и перспективным, а в Европе уже в 19 надо показывать определённый уровень.
— В той же Испании много команд по возрастам, например, U23. И очень много футболистов в них находятся. Со мной были 25-26-летние игроки, и в них видели потенциал, ждали, что он раскроется. В Испании в 24-25 лет футболист ещё считается молодым. А пик, возраст, когда он должен показывать своё мастерство, — уже 28 лет. Это полученные мной знания и видение многих людей, с которыми я общался, — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

