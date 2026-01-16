Скидки
Футбол Новости

Гришин объяснил, почему у Лайонела Адамса не сложилась карьера после ухода из ЦСКА

Гришин объяснил, почему у Лайонела Адамса не сложилась карьера после ухода из ЦСКА
Многолетний тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин объяснил, почему у Лайонела Адамса не сложилась карьера после ухода из московского клуба. Адамс выступал за «Енисей», «Волгу», «Туран», «Ислочь», «Бананц» и некоторые другие клубы.

«Когда я работал в дубле ЦСКА, у нас все ребята были общительными. Не было плохих футболистов в жизненном плане. Адамс был обыкновенным парнем, мог посмеяться и погрустить, без всяких заморочек. Случилась трагедия. Не могу найти какого-то подвоха в этой ситуации. За 15 лет после выпуска из ЦСКА могло случиться что угодно. Есть много причин, почему у Адамса не сложилась карьера после ухода из ЦСКА. Некоторые не находят свою команду и тренера.

Твой талант может улететь в никуда, если рядом с тобой будут играть не самые хорошие партнёры. Скорее всего, Адамс не нашёл тренера и команду, в которой он бы мог раскрыться. Кому-то везёт, кому-то нет. Но знаете, как говорят: «Сам виноват». Он каждый год переходил из одной команды в другую. Конечно, это его вина, что он не заиграл. Хороший футболист где-то всё равно должен заиграть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

