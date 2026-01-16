«Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала». Дзюба — о Баринове и «Локомотиве»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о московском «Локомотиве», который ранее продал полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Дзюба также отметил, что для железнодорожников будет успехом занять место в топ-5 турнирной таблицы Мир РПЛ по итогам нынешнего сезона. После 18 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на третьей строчке.

«Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот Баринов. Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь, другое, когда всё более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.

В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото. Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятёрке для них — очень хороший результат», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».