Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» и «Ростов» — лучшие клубы РПЛ по действиям в штрафной площади соперника

«Краснодар» и «Ростов» — лучшие клубы РПЛ по действиям в штрафной площади соперника
Комментарии

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших клубов первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству действий в штрафной площади соперника.

Так, лидером 18 туров чемпионата России по числу действий в штрафной площади соперника стал «Краснодар» — 754. «Быки» лидируют и по количеству удачных действий у ворот оппонента — 384.

Интересно, что второе место по числу действий в штрафной площади занимает «Ростов» (745).

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

Материалы по теме
Где клубы РПЛ проведут зимние сборы? С кем и когда будут играть? Нас ждёт пара турниров!
Где клубы РПЛ проведут зимние сборы? С кем и когда будут играть? Нас ждёт пара турниров!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android