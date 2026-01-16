«Краснодар» и «Ростов» — лучшие клубы РПЛ по действиям в штрафной площади соперника

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших клубов первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству действий в штрафной площади соперника.

Так, лидером 18 туров чемпионата России по числу действий в штрафной площади соперника стал «Краснодар» — 754. «Быки» лидируют и по количеству удачных действий у ворот оппонента — 384.

Интересно, что второе место по числу действий в штрафной площади занимает «Ростов» (745).

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.