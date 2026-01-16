Тренер по физподготовке «Зенита» высказался об Игоре Дивееве

Тренер по физподготовке «Зенита» Арис Наглич подвёл итоги первой тренировки сине-бело-голубых на зимнем сборе. Также он высказался о новичке команды Игоре Дивееве.

— Чем команда занималась на первой в ходе сбора утренней тренировке?

— Начать надо с того, что по прилёте в Катар вчера вечером сразу выполнили определённую беговую работу, благодаря чему подготовились к сегодняшним тестам. Кроме того, поработали в тренажёрном зале, посмотрели, в каком состоянии игроки вышли из отпуска.

— Как его оцените?

— Все, кроме Игоря Дивеева, уже давно работают с нами и знают, что будет на сборах. Поэтому хорошо к ним подготовились. Что касается Дивеева, он хорошо втягивается. Но его состояние ещё оценим. Видно, что он очень серьёзно мотивирован, — приводит слова Наглича «Матч ТВ».