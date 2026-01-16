Игрок «Целе» Иосифов рассказал, почему проводит каждый отпуск в России

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Целе», рассказал, почему проводит каждый отпуск в России.

— Я всегда приезжаю в Москву к родителям и близким. Провожу время с ними, встречаюсь с друзьями, тренируюсь в обычном режиме.

— Тебе важно проводить в России каждый отпуск?

— Да, мне так комфортнее. Отдых в тёплых странах мне особо не нужен. А всё время я в Европе, скучаю по родным и по Москве, по России. Летом новый сезон в Словении начинается чуть ли не сразу же, я в отпуске был около недели и даже не почувствовал его. А после начались игры квалификации Лиги конференций, а они бывают даже важнее первых матчей чемпионата, — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.