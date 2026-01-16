Леонид Слуцкий заявил, что останется в «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пообещал, что задержится в китайском клубе как минимум ещё на один год. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

— Третий год. Ты 100% остаёшься в Китае?

— Да, конечно. Сейчас вообще… Потому что, ну, блин, надо попробовать реализовать третью попытку (два раза «Шанхай» не сумел стать чемпионом Китая. — Прим. «Чемпионата»)… – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Ранее в своей карьере Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и некоторые другие команды.