Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий заявил, что останется в «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий заявил, что останется в «Шанхай Шэньхуа»
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий пообещал, что задержится в китайском клубе как минимум ещё на один год. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

— Третий год. Ты 100% остаёшься в Китае?
— Да, конечно. Сейчас вообще… Потому что, ну, блин, надо попробовать реализовать третью попытку (два раза «Шанхай» не сумел стать чемпионом Китая. — Прим. «Чемпионата»)… – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Ранее в своей карьере Слуцкий тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, сборную России и некоторые другие команды.

Материалы по теме
Слуцкий назвал компонент игры, в котором Антон Заболотный превосходит Эрлинга Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android