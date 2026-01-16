Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Гришин: Баринов и Гонду — хорошие трансферы, но ЦСКА нужно искать центрального защитника

Многолетний тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о переходах в клуб полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Лусиано Гонду.

«У ЦСКА хватало игроков с лидерскими и ментальными качествами. Раньше это был Дивеев и Роша с Мойзесом, есть Акинфеев. То, что Баринов — хороший футболист и может помочь ЦСКА? Наверное, так должно произойти. Надо посмотреть на 12 туров РПЛ плюс кубковые игры. Трансфер Баринова и Лусиано — хорошие приобретения.

ЦСКА искал нападающего, они его нашли. Нужен был и опорный полузащитник, потому что у ЦСКА было мало игроков. Не дай бог травма или дисквалификация. Единственное — ослабили позицию центрального защитника. ЦСКА нужно искать игрока на эту позицию. Мы видим, что Виктор не вписался, хотя его брали вместо Лукина», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

