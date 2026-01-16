Агент Петрова отреагировал на новость о возможном переходе игрока из «Балтики» в «Локо»

Агент Святослав Фёдоров, представляющий интересы полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к хавбеку калининградской команды.

«Интерес к футболистам, которые себя ярко проявляют, есть всегда. Как уже говорил — это нормальная история. При этом наша ситуация не поменялась, никаких официальных решений не принималось. Максим тренируется с ФК «Балтика» на сборах в Турции», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне 24-летний Петров провёл 16 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.