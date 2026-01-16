Семак — о лимите: расширьте РПЛ до 18 клубов — и мы получим плюс 30 россиян

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в клубах Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас команды-участники высшего дивизиона могут заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле восемь из них.

– Возвращается жёсткий лимит, у наших топ-клубов два пути: или активнее подтягивать воспитанников, или покупать опытных россиян, которые сразу готовы давать результат. Каким пойдёт «Зенит»?

– Здесь нет «или». Если у команды есть задачи и ей позволяют возможности, она будет усиливаться. Если не будет – значит, не сможет бороться за высокие места.

Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс Алип, у «Краснодара» – 12 плюс Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров. Если доведём до 10 легионеров, мы уберём из лиги 10-15 иностранцев. Причём формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке. Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?

Расширьте чемпионат с 16 до 18 клубов – и мы получим плюс 30 россиян. Без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат. Уберём 15 сильных иностранцев – на их место придут опытные игроки из ФНЛ. Упадёт уровень? Упадёт. Хотим сильный чемпионат? Значит, должны быть сильные игроки и здоровая конкуренция. Хотим искусственно? Ну, это тоже путь. Но он ещё не приводил к хорошим результатам, – приводит слова Семака Sports.ru.