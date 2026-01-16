Скидки
Воспитанник «Локомотива» Никита Иосифов: Эмери и Риера больны футболом

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Целе», высказался об испанских тренерах, под руководством которых играл по ходу карьеры, — Унаи Эмери и Альберте Риере.

— Я провёл с Эмери очень много времени: целую предсезонку, когда только приехал в «Вильярреал», и в течение года я тренировался с ним каждый день. Эмери брал меня и ещё двух парней из академии, чтобы мы тренировались с основной командой. Он видел, как мы работаем, видел потенциал и помогал.

— Чувствовал, что растёшь под его руководством?
— Сто процентов. Когда я приехал на первую тренировку с главной командой, сразу понял, что сделал правильный выбор. Ждал завершения контракта, чтобы уйти из «Локомотива» — всё это было не зря. Уже на первой тренировке я ни о чём не жалел, понял уровень и увидел, к чему нужно стремиться. Это давало мне ещё больше мотивации отдавать себя полностью.

— Сравни его с Риерой.
— Эти люди похожи тем, что они в хорошем смысле больны футболом. Живут этим каждый день, хотят только побеждать. Неважно, с кем матч — команда из пятого дивизиона, шестого, — чем больше ты забьёшь и будешь доминировать, тем лучше. От этого они получают ещё больше страсти, любви к футболу, — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

